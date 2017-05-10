Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kolombiya ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Choco yönetim bölgesinde ELN'nin iki gün önce kaçırdığı biri kadın 8 kişinin, ordunun operasyonlarını artırması üzerine örgüt tarafından bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada, örgüt içindeki Che Guevara grubu tarafından kaçırıldığı belirlenen yerli halka mensup 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu duyuruldu.

Kolombiya Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas, kaçırılma olayının ardından bölgede bulunan 6 binin üzerindeki askere takviye kuvvetlerin gönderildiğini açıklamış ve örgüte karşı geniş çaplı operasyon başlatılmıştı.

Choco, ELN'nin en aktif olduğu bölgelerden biri olarak biliniyor. ELN'nin yaklaşık 10 ay rehin tuttuğu ve hükümetle müzakerelere başlamadan hemen önce serbest bıraktığı Odin Sanchez de Choco bölgesinde bir dönem kongre üyesiydi.

Bölgede aynı zamanda hükümetle barış anlaşması imzalayan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) militanlarının çekilmesiyle ELN ve "Narkoparamiliter" olarak bilinen gruplardan Kolombiya Gaitanist Özsavunmacıları (AGC) arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

İnsan kaçırmadan uyuşturucu ticaretine kadar birçok suça bulaşan AGC, Choco ve Antioquia yönetim bölgelerinde faaliyet gösteren ve lideri yakalanan başka bir çetenin mensupları tarafından 2008 yılında kurulmuştu.

Ayrıca Choco yönetim bölgesinde ELN'nin saldırıları ve diğer gruplarla girdiği çatışmalar nedeniyle çok sayıda kişi yerlerinden oldu.

Kolombiya hükümeti ile ELN arasındaki görüşmeler sürüyor

Bir yandan hükümetle görüşmeler yürüten ELN, diğer yandan saldırılarına devam ediyor. Örgüt en son, 1 Mayıs'ta Cesar yönetim bölgesine bağlı Pailitas kenti kırsalında polis kontrol noktasına bombalı saldırı düzenlemişti.

ELN saldırılarına devam etse de Kolombiya hükümeti ikinci tur görüşmelerin 16 Mayıs'ta başlayacağını açıklamıştı.

Kolombiya hükümeti ile ELN arasında Quito'daki Cashapamba Cizvit merkezinde 7 Şubat'ta törenle başlayan görüşmelerin ikinci turu da Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde devam edecek.

İlk turu 6 Nisan'da sona eren görüşmelerin ardından taraflar belirlenecek bir pilot bölgede mayın temizleme çalışmalarının yürütüleceğini ilan etmişti.

Hükümetin görüşmelerdeki Başmüzakerecisi Juan Camilo Restrepo da birkaç gün önce yaptığı açıklamada da ülkede saldırılarını devam ettiren ELN'yi eleştirmiş, "Bir yandan mayın temizleme kararı alan ELN, bir yandan yeni mayınlar döşemeye devam ediyor. Bu durumu anlayan var mı?" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Kolombiya Devlet Başkanlığı 28 Nisan'da ELN ve FARC temsilcilerinin Küba'nın başkenti Havana'da, hükümetin izniyle FARC'ın barış görüşmelerindeki tecrübelerini paylaşmak amacıyla bir araya geleceğini duyurmuştu.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.