Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman askeri dün Baden-Württemberg eyaletinde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan asker Alman ordusu bünyesinde aşırı sağcı bir ağın üyesi olduğu şüphesiyle tutuklanan üsteğmen Franco A.'nın suç ortağı olmakla itham ediliyor.

Yabancı düşmanı ve aşırı sağcı bir ideolojiye mensup oldukları belirlenen askerlerin, bazı siyasetçilere suikast düzenlemeyi ve suçu bir mültecinin üzerine atmayı planladıkları iddia edildi.

Suikastın hedefindeki isimler arasında Almanya eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ile Adalet Bakanı Heiko Maas'ın da bulunduğu ileri sürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen skandalların "eksiksiz bir biçimde aydınlatılacağını" söyledi.

Almanya Savunma Bakani Ursula von der Leyen, üsteğmenin gözaltına alınmasının ardından orduda yönetim zafiyeti olduğunu söylemiş; açıklamasi Alman kamuoyunda tepki çekmişti.