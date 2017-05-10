Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas Siyasi Büro Üyesi Mahmud ez-Zehar, hareketinin, tüm Filistin topraklarından vazgeçmeden 1967 sınırlarında devlet kurulmasını kabul ettiğini söyledi.

Gazze kentinde Siyaset ve Kalkınma Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği programa katılan ve burada Hamas'ın yeni açıkladığı vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zehar, "İsrail'i tanımadan, direniş dosyasını kapatmadan, silah indirmeden ve 1948 sınırlarından vazgeçmeden, direniş ya da müzakereler yoluyla 1967 sınırlarında bir devletin kurulmasını kabul ediyoruz." dedi.

Direniş ve müzakerenin, Filistin'deki her karış toprağın özgürleştirilmesi için izledikleri projeler olduğunu aktaran Zehar, "müzakere ve direniş" mekanizmalarının, zaman ve mekanın değişmesiyle değişim göstereceğini kaydetti.