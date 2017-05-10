Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı, El Nusra yöneticisi Muhammad El Cevlani'nin yakalanması için 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini bildirdi.

Terör örgütü yöneticilerinin yakalanmasına yönelik bilgi paylaşımı için taahhüt edilen para ödülü, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından uygulanan "Adalet için ödül" programı dahilinde verilecek.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "El Cevlani liderliğinde El Nusra Suriye'de çok sayıda terör faaliyetleri gerçekleştirdi, çoğunlukla sivilleri hedef aldı." ifadelerine yer verildi.