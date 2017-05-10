Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de lise öğrencisi Carter Wilkerson isimli bir genç, fast-food zinciri Wendys’den bir yıllık ücretsiz tavuk istedi. Bunu istemek için farklı bir yol benimseyen Wilkerson, şirketin resmi hesabına tweet attı.

Wilkerson, "Wendy's, bir senelik bedava nugget kazanmak için ne kadar retweet gerekli?" diye sordu.

Wendy's'in sosyal medya hesaplarını yöneten kişi bu soruya "18 milyon" sözleri ile cevap verdi. Wilkerson, "Olmuş bil" yazarak cevap verdi ve 18 milyon Tweet'e ulaşmak için işe girişti.

ŞİMDİYE KADAR EN ÇOK RETWEET ALAN TWEET

Carter'ın bu arayışına yardım etmek için tüm dünya olaya dahil oldu. Microsoft ve Amazon gibi birçok büyük markanın dışında ünlüler de Carter'ın çabalarını destekledi. Bu tweet, şimdiye kadar en fazla retweet edilen Twitter mesajı haline geldi.

Carter Wilkerson hiç olmadığı kadar popüler hale geldi. 1 Nisan'da 138 takipçisi varken şu anda 100 binin üzerinde takipçisi var ve hesabı Twitter'da resmi olarak onaylandı.