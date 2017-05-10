Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Anayasa Konseyi Başkanı Laurent Fabius, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur resmi sonuçlarını açıkladı.

Fabius, Anayasa Konseyi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Emmanuel Macron'un oyların yüzde 66,10'unu aldığını bildirdi. Böylece, Macron resmi sonuçlara göre, ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

Seçime aşırı sağın adayı olarak giren Marine Le Pen'in ise oyların yüzde 33,90'ını aldığını ifade eden Fabius, toplam 47 milyon 568 bin 693 seçmenin bulunduğu ülkede boş oy sayısının 3 milyon 21 bin 499 olduğunu belirtti.

Bu sonuca göre seçmenlerin yüzde 25,44'ünün sandığa gitmemesiyle, Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 1969'dan bu yana en düşük katılım oranı gerçekleşti.

Fabius, seçimde Macron'un 20 milyon 743 bin 128, Le Pen'in ise 10 milyon 638 bin 475 seçmenden oy aldığını duyurdu.