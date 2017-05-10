Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kentin güneyindeki Burin köyü topraklarına kurulan Bracha yerleşim biriminde yaşayan bir grup Yahudi yerleşimci, zeytin ve badem ağaçlarının bulunduğu onlarca dönümlük tarım arazisini ateşe verdi.

Yahudi yerleşimciler, çıkan yangını söndürmeye çalışan köylüleri darp ederek Filistinli bir çocuğu alıkoydu. Filistinli çocuğun babasının da aralarında bulunduğu köylüler de çocuğu Yahudi yerleşimcilerden geri almayı başardı.

Olaylarda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, ateşe verilen arazideki hasar henüz tespit edilemedi.

Etrafı radikal Yahudilerin yaşadığı yerleşim birimleriyle çevrili Burin köyü, zaman zaman Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalıyor.