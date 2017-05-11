Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Habertürk'ün haberine göre Hollanda'nın parlamento merkezi Lahey'de Noordeinde Sarayı'nın karşısında bulunan bir binanın Türk bayraklarıyla donatılması, ülke gündeminden inmiyor.

Kral Willem Alexander'in çalışma ofisinin karşısındaki binanın bir Türk işadamı tarafından kiralandığı iddia edilmişti. Kentin şık caddelerinden Noordeinde'deki binanın yeni kiracısının kimliği belirlenemezken, binanın 38 yaşındaki sahibi Bobby Bras'la belediye arasında uzun süredir ciddi bir sürtüşme yaşandığı, bayrakların da bu tartışmaya 'alet edilmiş' olabileceği ifade ediliyor.

Hollanda medyasındaki iddialara göre Bras, tarihi binayı 5 lüks dairelik bir apartmana dönüştürmek istiyor. Lahey Belediyesi ise tarihi olması sebebiyle binada yenileme çalışmalarına izin vermiyor. Bobby Bras'ın planlarını kabul etmeyen belediye üzerinde binayı Türk bayraklarıyla donatarak baskı kurmaya çalıştığı ileri sürülüyor.

Den Haag yerel partisi Groep de Mos Kral’ın çalışma sarayının karşısında bir binanın camlarına içten asılan Türk bayraklarının insanların tepkisini çekeceği için acilen kaldırılmasını istediği belirtildi.

Türk bayraklı binanın Lahey’in Noordeinde bölgesindeki çarşıda ve Hollanda Kralı Willem Alexander’ın çalışma sarayının çaprazında bulunmasına dikkat çeken Groep de Mos, bu tutumun kabul edilemez olduğunu savundu. Sadece Türk bayrağının değil Çin, Amerika vs bayrakları da olsa bu konumdaki binalara başka bir ülkenin bayraklarının asılmaması için belediyenin yaptırım uygulaması gerektiğini aktardı.