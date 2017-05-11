Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'ye giden Türk heyetine “Silahları, DEAŞ ile mücadele dışındaki amaçları için kullandıkları ya da silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilirse sevkıyat kesilecek. Savaş bitince de silahlar geri alınacak” güvencesi verdiği öğrenildi.

İşte ABD'nin Türkiye'ye verdiği garantiler:

1- YPG'ye verilecek silahların tümü sayılacak ve kayıt altına alınacak.

2- Silahların sayısı operasyonel gerekliliğe uygun olacak. Sadece yeterli sayıda silah verilecek. Kullanımları ABD askeri tarafından denetlenecek.

3- Dağıtılan silah ve mühimmatın başka bir yerde kullanıldığı ortaya çıkarsa tüm silah akışı kesilecek.

4- Rakka operasyonu biter bitmez YPG'nin elinde kalan tüm ağır silahlar toplatılacak.

5- Rakka özgürleştirildikten sonra bu kentte YPG'liler kalmayacak. Kentin yönetimi ve güvenliğini Suriyeli Araplar sağlayacak.

ABD'Lİ ALBAY "SİLAHLAR GERİ ALINMAYACAK" DEMİŞTİ

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay John Dorrian, terör örgütü PYD/PKK’ya verilecek silahların bir kısmının Suriye’de olduğunu ve silahların DEAŞ ile mücadele tamamlandıktan sonra geri alınmayacağını söyledi.