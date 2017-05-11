Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçikalı servisler NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Belçika’da bir miting yapmasından endişe ediyor. NATO Zirvesi 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde Brüksel’de toplanıyor. Belçika medyasının hükumet ve güvenlik servislerine dayandırdığı haberlerine göre, Erdoğan Brüksel’e NATO Zirvesi öncesi gelmeyi planlıyor. Belçika’da Fransızca yayın yapan “l’Echo” gazetesi “Güvenlik servisleri Türk Cumhurbaşkanı’nın zirveden 12 ila 14 saat önce gelebileceğini değerlendiriyor” diye yazdı.



Belçika’daki Türk topluluğu, 16 Nisan referandumunda geniş bir çoğunlukla Erdoğan’ı desteklemişti. Belçika bu açıdan, Avrupa’da Erdoğan’ın en fazla oy oranı elde ettiği ülkelerin başında geliyor. Erdoğan, idam cezasının geri getirilmesi konusunda yeni bir referandum sinyali de vermişti. Belçikalı servisler, Erdoğan’ın NATO zirvesini fırsat bilerek, kendi taraftarların hareketlendirmesi ve bir miting organize etmesinden endişe ediyor.



Brüksel Büyükşehir PS (Sosyalist) Partili Belediye Başkanı Yvan Mayeur, “Bu ziyaret vesilesiyle, Brüksel topraklarında Erdoğan’a destek mahiyetindeki hiçbir eyleme ve toplanmaya izin verilmeyecek” dedi. Bu konuda “kesin kararlı” olduğunu kaydeden Mayeur, “Türk makamlarını da resmi olarak haberdar edeceğim. Erdoğan’ın gelip Brüksel’de kendi küçük kutlamasını yapması söz konusu olamaz” diye ekledi.



Mayeur, “Erdoğan yanlıları ve karşıtlarının bir araya gelecek olmasından endişe ediyoruz. 2014’de Erdoğan Brüksel’de Stefaniaplein alanında 3 bin Belçikalı Türk’e hitap etmişti. Bir daha böyle bir durum ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Böyle bir durumda düşünün ki Erdoğan karşıtları protesto eylemi hazırlığında olsun. Daha önce de Erdoğan’ın Belçikalı Türklerle bir araya gelmek için Paleis 12 ve Grote Markt salonlarını kiralama talebinde UETD bulundu. Erdoğan’ın Brüksel’de Belçikalı Türkler ile bir araya gelmesine her zaman karşı çıktım ve çıkmaktayım. Daha öncede Erdoğan için salon vermedim ve yine vermeyeceğim” dedi.