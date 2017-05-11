Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DAEŞ'in Suriye'deki kalesi Rakka'nın 40 kilometre batısındaki ilçe stratejik açıdan büyük önem taşıyor. Tabka'da, ana unsurunu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ile DAEŞ arasında çatışmalar haftalardır sürüyordu. YPG'den ilçede ve Fırat nehri üzerindeki Tabka barajında tamamen kontrolün sağlandığı haberi geldi.

Haber ABD Başkanı Donald Trump'ın DAEŞ'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk tarafından da doğrulandı.





Tabka'nın ele geçirilmesi Rakka operasyonu için büyük önem taşıyordu. İlçede kontrolün sağlanmasıyla, terör örgütü DAEŞ'in Suriye'deki kalesi Rakka kuzey, doğu ve batıdan kuşatılmış oldu.

ABR yönetiminin doğrudan silah yardımı yapacağını açıkladığı Suriye Demokratik Güçleri'nin bundan sonra Rakka operasyonuna odaklanması bekleniyor.