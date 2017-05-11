Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter'a benzer özelliklere sahip, Çin'in en popüler sosyal medya platformu Weibo'da Çin ordusunun yeni bombardıman drone'una ait olduğu iddia edilen görüntü paylaşıldı.





Aynı iddiaya göre, söz konusu drone, deniz saldırıları için tasarlandı. Maksimum a ton ağırlığında bomba taşıyabilen drone, gemi ve denizaltılara torpido saldırısı düzenleyebiliyor.





Havada 1.5 saat kalabilen araç alçak uçuş yaptığı için (1.6 metreden uçuş yapabiliyor) radara yakalanmıyor. ;





2000 yılından beri kendi drone modellerini geliştiren Çin ordusunun envanterinde bulunan en gelişmiş model CH-5.

2015 yılında üretilen CH-5 6.5 km uçuş menziline sahip, drone'un havada kalabileceği maksimum süre ise 40 saat.