Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrın ilçesinde sınıra sıfır noktada bulunan PYD kontrolündeki bölgeye, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG tarafından hem YPG hem de Rus bayrağı dikildi. Sınırdan çıplak gözle görülen Rus bayrağı nedeniyle sınır birlikleri alarma geçti. Sınır hattında geniş güvenlik önlemleri alınırken, PYD kontrolündeki sınır bölgelerine duvar örüldüğü gözlendi.