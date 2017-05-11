Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'i kabul etti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, İngiltere ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ev sahipliğinde düzenlenen Somali Konferansı için bulunduğu Londra'da ABD Savunma Bakanı Mattis ile görüştü.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Lancaster House yerleşkesinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 30 dakika sürdü.



PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

Reuters'ın haberine göre Pentagon'dan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, Mattis'in Yıldırım'a, NATO müttefiki Türkiye'yi koruma konusundaki bağlılığını vurguladığı bildirildi.