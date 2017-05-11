Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Honduras'ta San Pedro Sula kentindeki cezaevinde ilginç bir firar olayı gerçekleşti. "Don Chico" çetesinin lideri olan Francisco Herrera Argueta eylül 2015'te yakayı ele vererek cezaevine girdi. Geçtiğimiz pazar günü kadın kılığında firar etmeye çalışan mahkum son anda yakayı ele verdi.



KADIN OLARAK KAÇMAK İSTEDİ

Sarı peruk, siyah kadın gözlüğü, sahte göğüs, dekolte kazak ve mavi bir etek giyen Argueta, hapishaneyi yakınını ziyaret eden bir kadın olarak terk etmek istedi.



Kaçma planı yapan Francisco Herrera Argueta, o gün cezaevine ziyarete gelen Jacinta Elvira Araujo gibi giyindi.



KALIN SESİ VE TUHAF HAREKETLERİ ELE VERDİ

Yüksek güvenlikli hapishanede Araujo'nun kimlik kartıyla çıkmayı planlayan "uyanık" mahkumu ise "kalın" sesi ve tuhaf hareketleri ele verdi.



Sesinin kalın olması ve yürüyüşünün bir kadına benzememesinden şüphelenen gardiyanlar, mahkum Francisco Herrera Argueta'nın cezaevinden çıkışına izin vermedi.