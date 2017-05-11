Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İslam Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ISESCO), İran Cumhurbaşkanı adayı İbrahim Reisi'nin Suudi Arabistan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

ISESCO tarafından yapılan açıklamada, Reisi'nin Suudi Arabistan ve yönetimine yönelik "saldırgan" şeklinde nitelenen açıklamaları kınandı.

Açıklamada, Reisi'nin ifadelerinin diplomatik ve ahlaki açıdan uygunsuz olduğu, ISESCO ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) kuruluş bildirilerine ters düştüğü kaydedildi.

Amad News isimli haber sitesinde yer alan bir video görüntüsünde Reisi, "Bizim stratejik bir derinliğimiz var. Düşmanın da stratejik derinliği var. Suudi Arabistan ve Suud ailesi günümüzde küresel büyüklenmenin stratejik derinliğini temsil ediyor." ifadesini kullanmıştı.