Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail hapishanelerinde açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek amacıyla yürüyüş düzenleyenlerin Bira kentindeki Beyt İyl kontrol noktasına doğru ilerlemesi üzerine İsrail askerleri Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etti.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, gerçek ve plastik mermiyle yaralanan 13 Filistinlinin, Filistin Tıp Merkezine kaldırıldıkları kaydedildi.

Açıklamada, çok sayıda Filistinlinin de gaz bombasından etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.