Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelerek 25 Mayıs'ta Brüksel'de yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıklarını görüştü.

Stoltenberg, görüşmeden sonra Merkel ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

"SİLAHLI ÇATIŞMAYA MÜDAHİL OLMAYACAĞIZ"

Stoltenberg, bir gazetecinin, NATO'nun resmi olarak DEAŞ karşıtı koalisyona katılıp katılmayacağı yönündeki sorusu üzerine, üye ülkelerin bu konuda 25 Mayıs'a kadar karar vermelerini ümit ettiğini aktararak, söz konusu koalisyona katılma kararı almaları durumunda bile asli görevlerinden vazgeçmeyeceklerini ve silahlı çatışmalara müdahil olmayacaklarını söyledi.

"GENİŞ ÇAPLI OPERASYONLARA KARŞIYIM"

"Suriye ya da Irak'taki silahlı çatışmalara girmeyeceğiz" diyen Stoltenberg, AWACS tipi erken uyarı uçaklarıyla destek sağladıklarını, her üye ülkenin neler yapabileceği konusunda görüşeceklerini ancak geniş çaplı operasyonlara karşı olduğunu ifade etti.

STOLTENBERG VE MERKEL'E AFGANİSTAN SORUSU

Stoltenberg, diğer bir gazetecinin, Almanya'nın Afganistan'daki asker sayısını arttırması konusundaki düşüncelerini sorması üzerine, bu konuda henüz bir talebin bulunmadığını, kendilerine bu yönde bir talep iletilmesi durumunda bunu sadece Almanya'dan değil, tüm üye ülkelerden isteyeceklerini kaydetti.

Almanya Başbakanı Merkel de aynı soruya karşılık, Alman hükümetinin Afganistan misyonunun sürdürülmesinden yana çok çaba harcadığını ve ülkenin kuzeyinde liderlik rolü üstlenmek istediğini belirtti.

MERKEL: "SOMUT BİR PLANIM YOK"

Merkel, önce alınacak kararlara bakacaklarını dile getirerek, "Önce dayanabilme yeteneğimize, kuzeyde istikrarın korunup korunmadığına ya da makul bir operasyon yapılıp yapılmayacağına bakmalıyız. Bu nedenle, kendimizi ön sırada görmüyorum ve somut bir planım yok" şeklinde cevap verdi.

MERKEL TOPU BRÜKSEL'DEKİ GÖRÜŞMEYE ATTI

Almanya'nın NATO'ya sadece maddi değil, Afganistan'dan Kosova'ya kadar askeri alanda da önemli katkılar sağladığını ifade eden Merkel, NATO'nun DEAŞ karşıtı koalisyona ne ölçüde katkı sağlayabileceğini de Brüksel'deki zirvede ele alacaklarını bildirdi.

Merkel, NATO'nun, Atlantik ötesi güvenliğin sağlanabilmesi açısından önemini vurgulayarak, dünyadaki güvenlik koşullarının değişmekte olduğunu, bu nedenle üye ülkelerin de uluslararası terörizme karşı ne şekilde ve ne ölçüde katkı sağlayabileceklerini düşünmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.