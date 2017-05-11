Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde Sözcü Yardımcısı Sarah Huckabee, ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü görevine son verdiği Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey ile ilgili soruları yanıtladı.

Amerikan kamuoyunda sürpriz olarak görülen karara ilişkin, "Başkan (Trump), Direktör Comey'e olan güvenini son aylarda kaybetmişti. Dürüstçe söylemek gerekirse Direktör Comey'yi göndermeyi seçildiği günden beri düşünüyordu." değerlendirmesini yapan Huckabee, Trump'ın bu kararı bir anda almadığını vurguladı.

Görev süresi boyunda Comey'nin birçok büyük hata yaptığını savunan Huckabee, Washington'da Comey'e olan güvenin ciddi şekilde sarsıldığını ve bu güvenin yeniden tesis edilmesi için bu kararın alındığını ifade etti.

"Soruşturma devam etmeli" mesajı

Comey'nin görevine son verilmesinde "FBI'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasının" etkili olduğu iddialarının sorulması üzerine Huckabee, "Başkan (Trump), Temsilciler Meclisi ve Senatoyu sonucu ne olursa olsun Rusya soruşturmasına devam etmeleri konusunda teşvik ediyor." şeklinde konuştu.

Rusya soruşturması ile Comey'nin görevine son verilmesi kararı arasında bir bağlantı olmadığını savunan Sözcü Yardımcısı, Beyaz Saray'ın söz konusu soruşturmayı yakından takip edeceğini de sözlerine ekledi.