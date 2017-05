Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) uluslararası yasa dışı faaliyetlerini soruşturan Amsterdam&Partners hukuk firması yetkilisi Robert Amsterdam, "FETÖ'nün Amerika'daki charter (sözleşmeli) okul sitemini ve vergi mükelleflerini nasıl suistimal ettiğini sarsıcı bir şekilde ifşa eden kitabı temmuz ayında yayımlamayı planlıyoruz." dedi.

Amsterdam, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'deki charter okullarındaki usulsüzlüklerine ilişkin "The Empire of Deceit: The Story of Gulen in America (Düzenbazlık İmparatorluğu: Gülen'in Amerika Hikayesi)" adlı kitap ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kitabın Gülen ile ilgili hazırlanan bir dizi kitaptan ilki olacağını söyleyen Amsterdam, "FETÖ'nün Amerika'daki charter (sözleşmeli) okul sitemini ve vergi mükelleflerini nasıl suistimal ettiğini sarsıcı bir şekilde ifşa eden kitabı temmuz ayında yayımlamayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

"FETÖ, tüm insanlık için büyük bir güvenlik tehdidi teşkil ediyor"

Türkiye'nin avukatlığını üstlendiklerinde hükümete FETÖ'yü araştırıp anlamaya çalışacaklarını söylediklerini belirten Amsterdam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ'nün okullarının bulunduğu 26 eyaletteki kamu kayıtlarını araştırdık ve ortaya çıkan sonuçlar, gerçekten sarsıcı. FETÖ'cülerin Amerika'daki vergi mükelleflerini istismar etme düzeyleri, sistematik suç faaliyetlerinde bulunmaları... Yabancı bir örgütün ABD'ye bu şekilde nüfuz edebilmesi inanılır gibi değil. Araştırmalarımızı Avrupa ve Afrika'da da yürütüyoruz ve benzer yasa dışı mafya tarzı taktiklerinin küresel ölçekte kullanıldığına şahit olduk. Gülen örgütünün sadece ABD ya da Türkiye'de değil, bütün insanlık için büyük bir güvenlik tehdidi teşkil ettiği sonucuna vardık."

Kitap tanıtımı için 26 eyaleti dolaşacak

Kitabı ekibiyle hazırladığını ancak tehditler nedeniyle ekipten birçok kişinin isminin kitapta yer almayacağını anlatan Amsterdam, yayınevi ile müzakerelerin sürdüğünü, dört kitap olarak tasarladıkları serinin ilk kitabını temmuzda çıkarmayı planladıklarını söyledi.

Amsterdam, serinin diğer kitaplarında siyasi bağışlar ile örgütün küresel ve bölgesel faaliyetlerini ele alacaklarını anlattı.

Kitabın çıkmasının ardından Teksas'tan başlayarak 26 eyalette tanıtım kampanyası ve konferanslar düzenleyeceklerini belirten Amsterdam, "Eminim bunun etkisi olacak. Benim süreci bilinçli bir şekilde yavaş götürmem, hükümet içinde rahatsızlığa neden oluyor. Benden dağın başına çıkıp haykırmamı istiyorlar ancak ben objektif bir şekilde topladığım deliller ve kamu kayıtlarından dolayı mutluyum. Kimse, kamu kayıtlarının doğruluğunu tartışamaz." dedi.

Gülen'in ABD genelinde 162 sözleşmeli okulu kontrol ettiğini, bu okullarda 70 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğünü kaydeden Amsterdam, söz konusu kurumlarda Gülen için çalışanların çoğunun kayıt dışı olması nedeniyle çalışan Türk öğretmen sayısını tam olarak bilemediklerini ifade etti.

Yasal mücadele

Robert Amsterdam, örgütle ABD'de hukuki mücadele konusunda da bilgi vererek önceliklerinin şeffaflık çerçevesinde bu gizli faaliyetleri Amerikalılara anlatmak olduğunu, bu kapsamda çok sayıda idari eylem başlattıklarını ancak henüz dava açmadıklarını söyledi.

"FETÖ'cüler, Amerikalı vergi mükelleflerini gözü kapalı soyuyorlar ve ben bunu kanıtlayabilirim." diye konuşan Amsterdam, FETÖ'ye karşı açacakları davalarda karşı tarafın suçunu inkar etmesine imkan bırakmayacaklarını dile getirdi.

"Bunu tek başlarına yapamazlar, yardım almış olmaları lazım"

FETÖ konusunda Türkiye ile anlaşma yaparken bu kadar zorlanacaklarının aklına gelmediğini ifade eden Amsterdam, şunları söyledi:

"Dürüst olmak gerekirse, başlangıçta konunun bu kadar zor olacağını hayal etmemiştim. Bu örgüt, mafyadan daha sofistike bir organizasyon, benim anlayışımın ötesinde. ABD'de sisteme nasıl sızdıkları konusunda ne kadar şaşırdığımı anlatamam. Nasıl yaptıklarını anlamadım. Bunu tek başlarına yapamazlar, yardım almış olmaları lazım. Nasıl yardım aldıklarını keşfetmeye çalışıyoruz ama bu inanılmaz. Tek başlarına olmaları mümkün değil ve bu ürkütücü."

Örgütün nereden destek aldığına ilişkin net bulgular olmadığını anlatan Amsterdam, "Bir yerlerde Gülen'le birlikte çalışan bazı kurumlar olmalı, tüm bunları tek başına yapamaz." dedi.

Amsterdam, Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili, bu yaştaki birinin iadesi sürecinin zor olacağını tahmin ettiği belirtti.