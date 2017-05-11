Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB), sığınmacıların girişini önlemek için 5 ülkenin 6 ay daha Schengen'i askıya alarak sınır kontrollerini sürdürmesine onay verdi.

AB Konseyi, AB Komisyonunun, Schengen üyesi Almanya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Norveç'in bugün sona eren sınır kontrollerini 6 ay uzatmalarına yönelik önerisini kabul etti.

Kararda, söz konusu ülkelerden, sınır kontrollerinin gerekli ve orantılı olmasını temin için ilgili komşu ülkeyle temas içinde olmaları istendi.

Avusturya, Macaristan ve Slovenya ile sınırlarında; Almanya, Avusturya sınırında; Danimarka, Almanya ile feribot hattı olan limanlar ile kara sınırında; İsveç, Güney ve Batı Polis Bölgesi ve Danimarka ile arasındaki Öresund Köprüsü’nde; Norveç de Danimarka, Almanya ve İsveç’le feribot hattı olan limanlarında kontrol yapıyor.