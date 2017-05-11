Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esad, istifa etmeyeceğini açıklarken 'yorulmadım, görevimin başındayım' ifadelerini kullandı.

GÜVENLİ BÖLGE AÇIKLAMASI

Katil Esad, güvenli bölge planını destekleyeceklerini ancak rejim güçlerinin, İran ve Hizbullah ile birlikte bu bölgelere izinsiz girmeye çalışan güçleri vuracağını söyledi.

KÜSTAH YORUM: SİLAH BIRAKIP TESLİM OLMALARI İÇİN BİR ŞANS

Esad ayrıca güvenli bölgelerin oluşturulmasının bölgede rejime karşı savaşan grupların silahlarını bırakarak teslim olmaları için bir şans olduğunu savundu.

ABD'NİN OPERASYONU

Esad, ABD'nin Suriye'ye düzenlediği operasyonla ilgili olarak da "ABD Başkanı Trump'ın ülkesindeki politikacılar ve lobi gruplarına gövde gösterisi düzenlemesi olduğunu" iddia etti.