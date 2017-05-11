Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fotoğraf sanatçısı Yavuz Atalay, Somali'de yiyecek bulamadığı için karton yiyen keçileri görüntüledi.

Atalay'ın çektiği görüntüde, Somalili bir kadın, yiyecek veremediği keçilerine, karton parçaları veriyor. Son derece zayıf görünen keçiler de karton parçalarını yiyor.

Görüntüyü çeken Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Somali'de Hargeisa'ya 8 saat uzaklıktaki bir köyde Amine isimli bir kadınla karşılaştım. Amine Teyze'nin 100'ün üzerinde keçisi varmış, kıtlık ve kuraklık nedeniyle bunların büyük bölümü telef olmuş. Şu an 15 civarında hayvanı var. Kuraklık nedeniyle bölgede ot bulunmuyor. 2-2,5 saatlik mesafedeki bir kasabadan bulduğu kartonları, tutabildiği kadar ayakta tutmak için keçilere veriyor. Yardım ulaştıkça keçilerini de besliyor. Köylerde onlarca telef olmuş hayvan gördük. Aralarında en fazla susuzluğa dayanıklı olduğu bilinen develer dahi vardı." dedi.

Afrika'da gördüklerinin etkisinden uzun süre kurtulamayan Atalay, çektiği fotoğrafların sergilerinden elde ettiği gelirle, Somali’de su kuyusu açtırmak için Afrika’ya geri dönmüş, Hargeisa bölgesine 8 saat uzaklıkta, 4 köyün orta noktasına su kuyusu açtırmıştı.