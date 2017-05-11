Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın önde gelen isimlerinin de katılımıyla, öldürülen Kassam komutanı Fukaha'nın evinin önünde basın toplantısı düzenledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, "Siyonist emniyet güçlerine vurduğumuz en kapsamlı ve en derin darbe olarak, onların emirlerini yerine getiren ve bu suçu işleyen kişinin emniyet güçlerimizin elinde olduğunu açıklıyoruz." ifadelerini kullandı.

Suikastın gerçekleştiği andan itibaren yoğun bir şekilde çalıştıklarını aktaran Heniyye, "Ele geçirilen deliller ile yapılan soruşturmalar, suikastın arkasında İsrail'in olduğunu açıkça ortaya koymuştur." dedi.

Heniyye, şüphelinin suçunu ayrıntılı bir şekilde itiraf ettiğini de vurgulayarak, "Katile adil bir yargılama ve kısas uygulanacak." diye konuştu.

İsrail ile 2011'de imzalanan esir takası anlaşmasıyla serbest bırakılan Kassam Tugayları komutanlarından Mazin Fukaha, 24 Mart'ta Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva bölgesinde kimliği belirlenemeyen kişilerce açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.