Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi partisi, gelecek ay yapılacak genel seçimde yarışacak adaylarını tanıttı.

Parti Genel Sekreteri Richard Ferrand, Paris'te düzenlediği basın toplantısında, partinin haziran ayında düzenlenecek genel seçimlerde yarışacak 428 milletvekili adayından oluşan listeyi kamuoyuna duyurdu.

Adayların yarısının kadın olduğunu vurgulayan Ferrand, listedeki isimlerin yüzde 52'sinin daha önce parlamentoya seçilmemiş isimlerden oluştuğunu belirtti.

Ferrand, halen Sosyalist Partiden milletvekili olarak görev yapan 24 ismin, gelecek seçimlerde Cumhuriyet Yürüyüş Hareketinden aday olacağını ifade etti.

Ferrand, 577 milletvekilinin görev yaptığı Ulusal Meclisteki kalan 149 sandalye için de aday belirleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Adaylık başvurularının 19 Mayıs'a kadar tamamlaması bekleniyor.

Genel seçimler için kampanya dönemi 22 Mayıs'ta başlıyor.

Valls'in adaylığındaki belirsizlik

Ferrand, bir soru üzerine, eski Fransa Başbakanı Manuel Valls'in Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinden milletvekili adayı olmayacağını söyledi. Ferrand, eski başbakanın seçim bölgesinde kendisine karşı bir aday göstermeyeceklerini de kaydetti.

Bu durumda hareketin 149 değil 148 milletvekili adayı daha tanıtabileceği yorumları yapıldı.

Fransa'da 8 Mayıs'ta sonuçlanan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ülke 11 Haziran'da bu kez milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek.

İlk turda en az yüzde 50 oy alan milletvekili adaylarının doğrudan meclise gireceği yarışta, herhangi bir adayın yüzde 50'yi yakalayamadığı sandalyeler için ikinci tur seçimlere gidilecek. 18 Haziran'da yapılacak ikinci tura, ilk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek ve burada en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.