Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak ordusuna bağlı dokuzuncu bölükte görevli yüzbaşı Muzaffer Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 19 kişiden oluşan iki ailenin Musul'un kuzeybatısındaki "Havi el-Kenise" bölgesinin halen terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunan kısmından kurtarılan kısmına kaçma girişiminde bulunduğunu belirtti.

Kaçmayı başaramayan aile üyelerinin DEAŞ militanları tarafından yakalanarak öldürüldüğünü belirten Abdullah, katledilen 19 kişinin cesetlerinin yol kenarına bırakıldığını kaydetti.

2 asker öldü, 7 asker yaralandı

Öte yandan orduda görevli yüzbaşı Abbas el-Cuhayşi, Musul'un kuzeybatısındaki El-Hermat Mahallesi'nde bir grup askerin temizlik operasyonu yaptığı sırada DEAŞ üyelerinin bir eve tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin öldüğünü, 3'ü ağır 7 askerin yaralandığını bildirdi.

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul, Haziran 2014'te DEAŞ'ın kontrolüne girmişti. Irak güçleri, Kasım 2016'da kentin doğusunu geri alırken 19 Şubat'ta Musul'un batısını, 4 Mayıs'ta da kuzeybatısını kurtarma operasyonunu başlatmıştı.