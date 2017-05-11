Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Su ve tuz" sloganıyla düzenlenen etkinliğe, 5 ila 17 yaşlarındaki 40 çocuk katıldı.

Kulübün Yönetim Kurulu Başkanı Eşref el-Yazuri, bu şampiyonanın açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek amacıyla yapıldığını belirtti.

Yazuri, "Bu etkinlikle dünyaya sesimizi ulaştırmak istiyoruz. Uluslararası sözleşmelere uyulmasını ve esirlerimizin kurtarılmasını talep ediyoruz." dedi.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.