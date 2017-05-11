Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı yazılı bir açıklama yaparak Dışişleri Bakanlığının onayladığı Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışı hakkında Kongrenin bilgilendirildiğini duyurdu.

Satışı için onay verilen silahların listesinde 60 adet PAC-3 (Patriot anti balistik füze), 100 adet GEM-T (Taktik balistik füze önleme) ve çok sayıda “araç ve gereçlerin” bulunduğu kaydedildi.

Talebin Birleşik Arap Emirleri tarafından yapıldığına dikkat çekilerek maliyetin 2 milyar dolar civarında olduğu belirtildi.

Açıklamada, silahların Körfez ülkesine verilmesinin ardından ülkenin hava ve füze saldırılarına karşı "daha güvenli" olacağı vurgulandı.