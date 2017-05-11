Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi, Musul’daki çatışma yerlerini ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, "Musul’un tamamında DEAŞ'a karşı zaferi ramazan ayı öncesi ilan edeceğiz." dedi.

"Güçlerimiz, DEAŞ'a karşı büyük çaba harcıyor. Bu da önümüzdeki günler içerisinde sona erecek." diyen Ganimi, kurtarma operasyonu sırasında ülke güçleri dışında hiçbir yabancı kara gücüne izin vermeyeceklerini savundu.

Ocak ayında ülkenin ikinci büyük kenti Musul'un doğusunu örgütten geri alan Irak güçlerinin, Musul'un batısını DEAŞ'tan geri alma operasyonu sürüyor.