ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı yazılı bir açıklama yaparak Dışişleri Bakanlığının onayladığı silah satışı hakkında Kongrenin bilgilendirildiğini duyurdu. Satışı için onay verilen silahların listesinde 60 adet PAC-3 (Patriot anti balistik füze), 100 adet GEM-T (Taktik balistik füze önleme) ve çok sayıda “araç ve gereçlerin” bulunduğu kaydedildi. Talebin Birleşik Arap Emirleri tarafından yapıldığına dikkat çekilerek maliyetin 2 milyar dolar civarında olduğu belirtildi. Açıklamada, silahların Körfez ülkesine verilmesinin ardından ülkenin hava ve füze saldırılarına karşı "daha güvenli" olacağı vurgulandı.
ABD onay verdi! Tam 2 milyar dolar
12.05.2017 - 08:55 | Son Güncelleme: 12.05.2017 - 08:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 2 milyar dolarlık silah satışını onayladı.
Kaynak: AA
Etiketler : abd,Birleşik Arap Emirlikleri,
472694 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/472694.aspx
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