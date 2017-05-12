Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD hükümetine bağlı Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Montana’daki Ulusal Buzul Parkı’da son yüzyılda 120’den fazla buzulun yok olduğunu belirtiyor.

Ve Dr. Moon bu gidişatın Antarktika Yarımadası’ndan Patagonya’ya, Kilimanjero’dan Himalayalar’a, Grönland’e ve kutuplara kadar benzerlik gösterdiğini vurguladı.



ELDEKİ KANIT ÇOK AMA ÇOK BÜYÜK



Moon’a göre; “Kanıt çok büyük: Dünya buzunu kaybediyor. Bu kaybın büyük kısmı geri döndürülemez ve insanoğlunun yol açtığı iklim değişikliğinden kaynaklanıyor.”

ABD’li bilimci, “iklim değişikliğine karşı ciddi önlemler alınmazsa ve küresel ısınma tersine çevrilmezse, denizin Miami sokaklarını kaplayacağını göreceğimizi” anlattı.

İklim modelleri, İsviçre’deki küçük buzulların yüzde 52’sinin 25 yıl içerisinde yok olacağını, Batı Kanada buzullarının yüzde 70’inin ise 2100 yılına kadar eriyeceğini ortaya koyuyor.

Dr. Moon, Dünya’nın buzul kaybının uluslararası bir kaygı nedeni olduğunu belirterek, bugünün çocuklarının hayatlarının ileriki aşamalarında yerlerinden yurtlarından olacağı uyarısında bulunuyor.



BATI ANTARKTİKA’DA TEHLİKE ÇANLARI



Moon makalesinde şöyle devam ediyor: “Buzul kaybının neden olduğu sorunlar sadece deniz seviyesinin yükselmesiyle sınırlı değil. Buzullar aynı zamanda hayati su kaynakları vazifesi görüyor, hava ve hava sirkülasyon sistemi için, hayvanlar ve bitkiler için besin ve barınak kaynağı olarak ve tefekkür ve keşif açısından emsalsiz tabiatlarıyla Dünya’nın ayrılmaz parçalarından.”

Deniz seviyesindeki en ciddi yükselmenin yaşanabileceği Batı Antarktika’nın ayrı bir kaygı kaynağı olduğunu belirten Dr. Moon, “Batı Antarktika Buzul Örtüsü, bilhassa hassas; çünkü deniz seviyesinin çok altında bulunan bir taban üzerine oturuyor ve derinlerde sıcak okyanus suyuna maruz kalıyor. Bu bağlamda Batı Antarktika’da deniz seviyesinin 5 metre yükselme ihtimali bulunuyor” diye devam etti.