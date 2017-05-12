Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı; Hyundai ve Kia Motors’un bazı modellerinin motorlarında arıza yaşandığı iddiasının ardından 240 bin aracın zorunlu olarak geri çağrılması kararı aldı.

Güney Kore yönetiminin ilk zorunlu geri çağırma talimatı olan karar, Hyundai’nin eski mühendislerinden Kim Gwang-ho’nun araçların motorlarında arıza bulunduğunu bildirmesi sonrası alındı.

SORUN GÖRÜLEN MODELLER

Motorlarında sorun görülen araçlar arasında Elantra, Sonata, Santa Fe ve Genesis modelleri bulunuyor.

İki şirket, daha önce motorlarda oluşabilecek sorunların güvenlik riskine neden olmadığını savunarak, konuyla ilgili inceleme başlatılmasını istemiş ve geri çağırma talebini reddetmişti. Son yapılan açıklamada ise Hyundai ve Kia’nın, söz konusu karara uyacağı kaydedildi. (Habertürk)