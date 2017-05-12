Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya ile seçim kampanyası ekibi arasındaki bağlantıyı soruşturan FBI Başkanı James Comey’i kovmasından bir gün sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u Beyaz Saray’da ağırlaması, ayrıca Rusya’nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile gülerek fotoğraf çektirmesi tartışma çıkarttı.

ABD MEDYASI ODAYA ALINMAZKEN RUS FOTOĞRAFÇI ÇEKİM YAPTI

Önceki günkü görüşmeye ilişkin tek fotoğraf, üstelik ABD medyası odaya alınmamışken, bir Rus devlet fotoğrafçısı tarafından çekildi ve Rusya tarafından yayınlandı.

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, geçen yıl Kislyak ile görüştüğü ortaya çıktıktan sonra görevden alınmıştı. FBI da Trump’ın ekibinin Rusya ile bağlantısını araştırıyordu. Rusya’nın Trump lehine seçimlere siber müdahalede bulunduğu da iddia ediliyor.

FOX NEWS YAYINLAMADI

Donald Trump yanlısı yayınıyla bilinen Fox News, sadece Rus fotoğrafçının çekmesine izin verilen bu fotoğrafları televizyonda yayınlamama kararı aldı.

Sunucu Jenna Lee, “Bu fotoğrafları göstermeme kararı aldık, çünkü ABD basınının bir parçasıyız ve basının Beyaz Saray’a erişimi olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

RUSLARDAN AÇIKLAMA

Sputnik'in haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook hesabından yaptığı açıklamasında, "CNN dibi delip geçti. Bu televizyon kanalı, yeni bir anonim kaynağa dayandırdığı haberinde, Rusların Lavrov'un Trump'la görüşmesinden fotoğrafları yayınlayarak yine Washington'u kandırdığını ileri sürdü" dedi.

Rusya'nın görüşmeye alınacak fotoğrafçıların isimlerini daha önce ABD'ye ilettiğini belirten Zaharova, "ABD, fotoğrafların yayınlanmaması için Rusya'ya başvurmadı" diye yazdı.

"RESMİ FOTOĞRAFLARIN YAYINLANMASINDAN ÖFKE DUYUYORLAR"

Görüşmenin gizli olmadığını kaydeden sözcü, "Bunu yazdığıma inanamıyorum: ABD medyası resmi fotoğrafların yayınlanmasından öfke duyuyor" diye kaydetti.

Zaharova ayrıca Rusya'nın Lavrov-Trump görüşmesinin fotoğraflarının yayınlanmaması durumunda olası gelişmelere dair tahmin yürüttü: "Rusya dün bu görüşmenin resmi fotoğraflarını yayınlamasaydı ne olurdu biliyor musunuz? Bir süre sonra bu fotoğraflar Kongre, Senato, oradan da CNN'e sızar ya da onların özel talebiyle ‘Rusların Trump'la anlaştığının gizli kanıtı' olarak sunulur, tarihler ve görüşme koşulları çarpıtılırdı ve ABD toplumu bir kez daha kandırılırdı. Birileri CNN'le röportaj yapıp dibin altında olmanın nasıl olduğunu sorabilir mi?"