Orta Amerika ülkelerinen El Salvador, 6.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.
KIYIYA 100 KİLOMETRE UZAKLIKTA
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin EL Salvador kıyısına 100 kilometre mesafede Pasifik Okyanusu'nda meydana geldiğini bildiriyor.
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Orta Amerika ülkelerinen El Salvador, 6.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.
KIYIYA 100 KİLOMETRE UZAKLIKTA
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin EL Salvador kıyısına 100 kilometre mesafede Pasifik Okyanusu'nda meydana geldiğini bildiriyor.
Etiketler : el salvador,deprem,