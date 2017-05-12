Orta Amerika ülkelerinen El Salvador, 6.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

KIYIYA 100 KİLOMETRE UZAKLIKTA
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin EL Salvador kıyısına 100 kilometre mesafede Pasifik Okyanusu'nda meydana geldiğini bildiriyor.