Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım'la Londra'daki görüşmesinin ardından bir açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ile ilişkilerin yeniden makul bir seviyeye getirilmesinin, Türkiye'de tutuklu olan ya da ülkeden çıkmalarına izin verilmeyen Alman vatandaşlarının da yararına olacağını ifade etti.

Alman kamu televizyonu ZDF'e konuşan Gabriel, Londra'daki Somali Konferansı'nda bir araya geldiği Yıldırım ile son dönem farklı krizler nedeniyle gerilen Almanya-Türkiye ilişkilerini değerlendirdiklerini ve karşılıklı beklentileri dile getirdiklerini söyledi.

Bakan Gabriel, "İki ülke ilişkilerinin yeniden nasıl makul bir seviyeye gelebileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduk" dedi. Dışişleri Bakanı Gabriel bu konuda daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

Sigmar Gabriel, ilişkilerin yeniden makul bir seviyeye gelmesinin, Türkiye'de yaşayanların, Türkiye'de tutuklu olan ya da ülkeden çıkışlarına izin verilmeyen Alman vatandaşlarının da yararına olacağına dikkat çekti. Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri 27 Şubat'tan bu yana "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla Türkiye'de tutuklu bulunuyor.

"İNCİRLİK'İ ZİYARET ETME HAKKIMIZ VAR"

Gabriel ayrıca federal milletvekillerinin İncirlik Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaret etme hakları olduğunu vurguladı. DAEŞ'e karşı mücadele için kurulan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona Almanya da Tornado tipi keşif uçaklarıyla destek veriyor. Bu amaçla İncirlik Üssü’nde yaklaşık 260 Alman askeri görev yapıyor.

Ankara'nın Berlin ile ilişkilerin gerilmesine yol açan konulardan biri de Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü’nü ziyaret etmelerine izin verilmemesi olmuştu. Türk hükümeti ziyaret talebini, Federal Meclis'in Ermeni soykırımı kararı üzerine reddetmişti. Alman hükümeti, milletvekillerinin İncirlik Üssü’nü ziyaret edebilmesi için çabalarını sürdürüyor.

“TÜRKİYE PKK'YA KARŞI MÜCADELE EDİLMESİNİ İSTİYOR”

Gabriel görüşmede Yıldırım'ın kendisine Türk hükümetinin beklentilerini bir kez daha net bir biçimde aktardığını belirterek "Türkiye, PKK gibi terör örgütlerine karşı daha fazla şey yapmamızı bekliyor" dedi.

PKK'yı tehlikeli bir örgüt olduğunu söyleyen Yıldırım’ın bu konuda haklı olduğunu söyleyen Gabriel, "hedefin iki ülkenin nasıl yeniden makul ilişkilere ulaşabileceğinin olduğunu" belirtti.