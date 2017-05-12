Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıyıya vurdmadan birkaç gün önce hayatını kaybettiği düşünülen 'gizmeli deniz canlısı'nı keşfeden Asrul Tuanakota, yerel basına yaptığı açıklamada ilk başta bir tekne zannetiği canlının daha önce grülmediğinin altını çiziyor. Tuanakota bu iddiasında yalnız değil. Zira yetkililer de henüz bu canlıyı tanımlayabilmiş değil. İngiliz Telegraph gazetesinin ulaştığı Marine and Coastal Resources Management (Deniz ve Kıyı Kaynakları Müdürlüğü) yetkilisi canlının deforme olmuş bir balina olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti. Tuanakota'nın keşfinden sonra plaj turist akınına uğradı.



