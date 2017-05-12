Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şam'daki AA muhabirlerinden edinilen bilgilere göre, Esed rejimi ve askeri muhalefet arasında varılan uzlaşma gereği muhaliflerin kontrolündeki Berze'den aralarında 103 askeri muhalifin de yer aldığı 600 kişi, İdlib kentine doğru hareket etti.

Türkiye sınırındaki İdlib iline ilerleyen 12 otobüslük tahliye konvoyunda 233 çocuk ve 178 kadın bulunuyor.

Diğer yandan bugünkü tahliyelere eş zamanlı olarak, Şam'ın doğusunda Kabun ve Berze arasında, muhaliflerin kontrolündeki Tişrin semtine de 8 tahliye otobüsü giriş yaptı.

Tişrin'den tahliyelerin ne zaman başlayacağı ve kaç kişi çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

Mevcut durumda rejim ve destekçileri, Kabun mahallesinde de saldırılarını yoğunlaştırarak, halkı göçe zorluyor.

Yaklaşık 40 bin nüfuslu Berze Mahallesi'nden toplam 8 bin sivil ve muhalifin çıkması bekleniyor.

Geri kalanlar, rejim kontrolünde yaşamaya devam edecek.