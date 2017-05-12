Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Moskova merkezli araştırma şirketi Romir tarafından yayınlanan "Tüketim donması" adlı rapora göre, Rus halkının günlük harcama miktarı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 6,5 azaldı.

Yıllık bazda ise harcamaların yüzde 4,9 gerilediğinin belirtildiği araştırmada, enflasyondan arındırılmış reel harcamaların ise yıllık bazda yüzde 9 azaldığı, söz konusu seviyenin son 5 yılın en düşük oranı olduğu kaydedildi.

Araştırmada, ülkedeki tüm gelir sınıflarında giderlerin azaldığı ifade edilirken, dar gelirli vatandaşların ise yüzde 11,7’lik düşüşle nisan ayında harcamalarını en çok kısan kesim olduğu kaydedildi.