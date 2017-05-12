Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da sürüngen etinin satıldığı pazar, gıda alışverişinde Çinlilerin vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Cakarta'da Çin asıllı Endonezyalıların yoğun yaşadığı, "Çin mahallesi" olarak adlandırılan Glodok bölgesi, alıcılara farklı hayvan türlerinin etlerini tatma imkanı sunuyor.

Sürüngen pazarında su dolu kap ve kafeslerde canlı tutulan kaplumbağa, kurbağa, salyangoz ve yılan gibi hayvanlar kiloyla satılırken, müşterilerin isteği doğrultusunda kesilerek ve doğranarak pişirmeye hazır halde paketleniyor.

Pazardan genellikle kentte yaşayan Çin asıllılar alışveriş yaparken, Çin mutfağına özgü pişirilen sürüngenlerden özellikle kurbağa eti şiş ve kaplumbağa eti de çorba olarak tüketiliyor.

Müslüman olmayan Endonezyalılara da hitap eden pazar, Cakarta'da bu tür sürüngenleri menüsünde barındıran ve helal standardı olmayan restoranlara da et tedarik ediyor.

Çin mutfağının vazgeçilmezlerini Endonezya’da devam ettiren Çin asıllı Endonezyalılar, yedikleri sürüngenlerin sağlıklarına iyi geldiğine inanıyor.

Yılan kanının alerjik rahatsızlıkları, kurbağa etinin karaciğer hastalıklarını iyileştirdiği düşünülüyor.

Pazarda altı kiloluk bir kaplumbağa beş dolara satılırken, bir yılan üç dolara alıcı buluyor.