Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail hapishanelerinde Filistinli tutukluların 26 gündür sürdürdüğü açlık grevine destek olmak için düzenlenen gösteride, İsrail'e keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son vererek, tutukluluk şartlarını iyileştirilmesi yönünde çağrıda bulunuldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi önünde toplanan göstericiler, Filistin bayrakları ve çeşitli pankartlar taşıyarak, "Gazze’yi özgürleştir" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

Irkçılık karşıtı sivil toplum örgütü Dar Al Janub'un Sözcüsü Markuz Scholz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerinde insanlık dışı koşullarda bulunan tutukluların sağlık hizmetlerinden yoksun olduğunu belirterek, birçok kişinin de tutukluluk sebebini dahi bilmediğini söyledi.

"Avrupalı siyasilerin tutumunu kınamak üzere buradayız"

Scholz, "Öncelikli olarak Filistinli tutukluların haklı taleplerini desteklemek ve Filistin’e yönelik Avrupalı siyasilerin tutumunu kınamak üzere buradayız." şeklinde konuştu.

Filistin konusunun bilinçli bir şekilde Avrupalı siyasiler tarafından göz ardı edildiğini vurgulayan Scholz, "Filistinli tutukluların talepleri tamamen hukuki ve insani ancak yasa dışı olan İsrail'in tutumudur.“ dedi.

"Filistinliler uluslararası hukuk standartlarına göre muamele görmeli"

Scholz, İsrail'in kendisini demokratik bir ülke olarak tanımlamasına ilişkin eleştirilerde bulunarak, “Biz de insan haklarını savunan sivil toplum örgütleri olarak şunu söylemek istiyoruz, İsrail’de ve işgal altındaki bölgelerde bulunan Filistinliler uluslararası hukuk standartlarına göre muamele görmeli." ifadesini kullandı.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.