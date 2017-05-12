Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ubeyd'in cenazesi, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Salfit kentindeki Salfit Hastanesinden alınarak, doğduğu yer olan Karave Beni Hassan beldesine getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Ubeyd'in cenazesi belde mezarlığına defnedildi.

Cenazeye katılanlar Filistin bayrağı taşıyarak İsrail ordusunun uygulamalarını protesto etti ve Filistin ulusal birliğinin sağlanması yönünde sloganlar attı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin, Ramallah'ın batısındaki Nebi Salih köyünde "Ayrım Duvarı" ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı düzenlenen gösterilere müdahalesi sırasında, Sebe Nidal Ubeyd'in gerçek mermiyle göğsünden vurulduğunu ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurmuştu.