Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya İçişleri Bakanlığına ait yaklaşık bin bilgisayarın, büyük siber saldırıdan etkilendiği bildirildi. Interfax'a göre, siber saldırı sonucunda herhangi bilgi kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Geniş çaplı siber saldırının kim tarafından yapıldığı bilinmezken saldırının hedefi olan İngiltere ve Türkiye, siber savaşçılara karşı koymaya çalışıyor.

BTK'DAN AÇIKLAMA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünyada yayılan Wcry zararlısından korunmak için Windows sistemleri ve antivirüsleri güncelleyin! Sisteminizi taratmayı ihmal etmeyin" diye yazdı.