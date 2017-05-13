Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, "İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek için Ebu Dis beldesinde düzenlenen gösteriye İsrail askerleri müdahale etti." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, askerlerin müdahalesi nedeniyle olaylarda 6 kişinin plastik mermilerle yaralandığı, 14 kişinin ise boğulma tehlikesi geçirdiği duyuruldu.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.