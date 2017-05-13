Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, "İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek için Ebu Dis beldesinde düzenlenen gösteriye İsrail askerleri müdahale etti." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, askerlerin müdahalesi nedeniyle olaylarda 6 kişinin plastik mermilerle yaralandığı, 14 kişinin ise boğulma tehlikesi geçirdiği duyuruldu.
İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.