Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çetiner Çetin

ABD Başkanı Donald Trump’ın terör örgütü YPG’nin de içinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) ağır silah verme kararının ardından gözler bu silahlara çevrildi. 11 aydan bu yana YPG’ye silah sevkiyatında bulunan ABD’nin, resmî iznin ardından ilk parti silahları 26 Mayıs’tan itibaren bölgeye sevk edeceği öğrenildi.



TRUMP’IN İMZASI SİYASİ MESAJ

ABD’nin uzun zamandan bu yana PYD/PKK’ya Sincar bölgesinde silah temin ettiği ve lojistik geçişleri için çalıştığını ifade eden bölgedeki gözlemciler, “Trump bu imza ile bugüne kadar verilen silahlara meşruiyet kazandırdı. ABD bölgede yeni bir iş birliği istemiyor” yorumunu yaptı. ABD, Almanya, Hollanda, Fransa’nın 1.5 yıldır 61 tır ile PKK/PYD’ye orta ölçekli silah sevkiyatı yaptığını belirten kaynaklar, “ABD, Rakka operasyonu için PYD’ye havan mermileri, ısı güdümlü füzeler, doçka ağır makineli tüfekler, otomatik silahlar, ağır otomatik silahlar, zırhlı araçlar ve drone’lar gönderecek” dedi.





AĞIR SİLAHLAR İÇİN YENİ HAT

ABD, 11 aydan bu yana Sincar dağı ve Suriye sınır hattındaki Karaçok dağındaki 7 lojistik hat üzerinden askerî lojistik sevkiyatı yapmıştı. Ancak TSK’nın savaş uçaklarıyla PKK’nın lojistik hattını vurması üzerine, ABD ile PKK üç haftadır bu hattı kullanamıyor. Washington yönetimi, PKK/PYD’ye silah sevkiyatını bir kez daha başlatmak için bölgeye 11 askerî danışman gönderdi. Lojistik sevkiyat için fizibilite çalışmalarına başlayan danışmanların sivillerin yoğun olarak bulunduğu Derik hattı ile Sincar hattını kullanmak için karar aldığı öğrenildi.



SİLAHLARIN KAYDI YOK

ABD’nin gönderdiği bütün askerî lojistik malzemeleri, 2014’ten bu yana örgüt içinde İngilizcesi çok iyi olan 5 kişi teslim alıyor. Örgüte teslim edilen silahların ilk 4 araç dışındaki hiçbirinin kaydı tutulmadı.



LOJİSTİK GEÇİŞİ BAŞLADI

ABD son 12 günden bu yana Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’nin kontrolündeki bölgede kurduğu 6 askerî üs bölgesine lojistik malzemeler taşımaya başladı. Lojistik malzemeler arasında zırhlı araçlar, askerlerin uzun vadeli ihtiyaçları için sağlık ve gıda malzemeleri bulunuyor. ABD’nin 5 ay süre ile PKK/YPG’nin kullanması için yapacağı ilk sevkiyat için tarihin 26 Mayıs olduğu öğrenildi.

YPG: Rakka operasyonu yaz ayında başlar

Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG/PYD’nin kontrolündeki SDG’nin sözde komutanlarından Rojda Felat, “ABD Başkanı Donald Trump’ın onayladığı silah yardımını henüz almadık. Yakın bir zamanda ulaşmasını bekliyoruz. Tabka’yı DEAŞ’tan kurtardık. Şimdi ABD öncülüğündeki koalisyonun yapacağı yardımı bekliyoruz. Bundan sonra da Rakka’ya yaz ayının başlarında operasyonu başlatacağız” dedi.