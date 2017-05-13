Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'la görüştü. Erdoğan, Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere geldiği Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de, Four Seasons Hotel'de Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabul etti. Görüşmede Yunanistan'ın tutuklu darbeci 8 askerin durumu görüşüldü. Bu durum hakkında Yunanistan'ın gerekli adımları atması istendi. Askerlerin Yunanistan'da bulunmasının doğru bulunmadığı vurgulandı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.