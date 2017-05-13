Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'un seçimden önce ittifak yaptığı Demokrat Hareketin lideri François Bayrou'nun üyelerine milletvekili genel seçimi adayları listesinde yeterince yer vermemesi krize yol açtı.L'Obs dergisine açıklama yapan Bayrou, gelecek ay yapılacak milletvekili genel seçimi için Cumhuriyet Yürüyüşü partisinin adayları listesinde kendi hareketinin üyelerine yeterince yer verilmemesini eleştirdi.Bayrou, perşembe günü açıklanan listede hareketinin üyelerine 120 adaylık beklediğini ancak sadece 35 adaylık verildiğini belirtti. Macron'a desteğini geçen şubatta açıkladığına dikkati çeken Bayrou, "Desteğimi ilk açıkladığımda Macron'a kamuoyu desteği yüzde 18'di." dedi.

Macron'un yarın görevi François Hollande'dan devralması ve pazartesi günü geçici hükümeti kuracak başbakanını ataması bekleniyor.Ülke 11 Haziran'da milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. İlk turda en az yüzde 50 oy alan milletvekili adaylarının doğrudan meclise gireceği yarışta, herhangi bir adayın yüzde 50'yi yakalayamadığı sandalyeler için ikinci tur seçimlere gidilecek. 18 Haziran'da yapılacak ikinci tura, ilk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek ve bur