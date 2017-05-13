Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gilgil yakınlarındaki Nakuru-Nairobi otoyolunda Busia’ya gitmekte olan bir otobüs iki kamyonla çarpıştı. Kazada yaralananlar Gilgil’deki St. Mary Mission Hastanesine nakledildi. Ölenler ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.