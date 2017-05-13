Gilgil yakınlarındaki Nakuru-Nairobi otoyolunda Busia’ya gitmekte olan bir otobüs iki kamyonla çarpıştı. Kazada yaralananlar Gilgil’deki St. Mary Mission Hastanesine nakledildi. Ölenler ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kenya'da otobüs fazicası, 20 ölü var
13.05.2017 - 14:40 | Son Güncelleme: 13.05.2017 - 14:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kenya’nın başkenti Nairobi’nin 120 km kuzeyindeki Gilgil ‘de, 52 yolcu kapasiteli bir otobüs iki kamyonla çarpıştı. Kazada 20 kişi ölürken, 20’den fazla kişi de yaralandı.
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473122 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/473122.aspx
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