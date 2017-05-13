Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Presse Ocean" gazetesinde yer alan habere göre, Nantes şehri yakınlarındaki Carquefou kasabasında iki yıl önce öldüğü düşünülen 67 yaşındaki adamın cesedi uzun süredir kullanılmayan evinde bulundu. Evde incelemeler yapan görevliler, 2015'ten itibaren eve gelen mektupların açılmadığını kaydetti. Yalnız yaşadığı belirtilen yaşlı adamın, uzun süredir aynı evde kaldığı ve çevresiyle ilişkilerinin asgari düzeyde olduğu belirtildi. Yaşlı adamın cesedi, otopsi yapılmak üzere Nantes kentine gönderilirken, ölüm nedeninin otopsi sonucu netlik kazanacağı bildirildi.