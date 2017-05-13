Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nuceyfi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığına ilişkin "PKK'yı Irak'tan çıkartmak için tüm tarafların sarf ettiği çabayı destekliyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN ROL ALMASINI ÜMİT EDİYORUZ"

PKK'nın Irak'tan çıkartılması için Türkiye, Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve uluslararası koalisyon arasında iş birliği yapılmasını ümit ettiğini belirten Nuceyfi, "Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğü ile demokrasisini korumak isteyen dost ve komşu bir devlet. Türkiye'nin sadece Musul'da değil terörden zarar görmüş Irak'ın tüm kentlerinde önemli roller üstlenmesini ümit ediyoruz" diye konuştu.

"IRAK BOYUN EĞMEYECEK"

Nuceyfi ayrıca, Irak'ta mezhepçi politikalarıyla bilinen "tartışmalı Şii milis gücü" Haşdi Şabi çatısı altındaki Asaib Ehlilhak örgütü lideri Kays el-Hazeli'nin "Bölgedeki Şii güçler Şii Bedri oluşturacak, Şii Hilali değil" şeklindeki açıklamasını ise "sorumsuzca" şeklinde nitelendirdi.

"Irak dış güçlerin ajandasına boyun eğmeyecek" diyen Nuceyfi, şunları söyledi: "Bu ülke Iraklı kimliğinde kalacaktır ve bu projenin bölgenin kimliği ve inancını hedef alan kendi akidesini yayma girişimi bizim tarafımızdan kabul edilemez. Bunun karşısında duracağız."Kays el-Hazeli'nin liderliğini yaptığı Asaib Ehlilhak grubu İran'a yakınlığıyla biliniyor.