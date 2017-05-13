Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de başkent Şam'da Beşşar Esed rejiminin askeri kuşatmasındaki Berze ve Tişrin'den ayrılmak zorunda kalan sivil ve muhaliflerinden oluşan bin 266 kişi, Türkiye sınırındaki İdlib iline ulaştı.

İdlib’teki AA muhabirlerinden edinilen bilgilere göre, Esed rejimi ve askeri muhalefet arasında varılan uzlaşma gereği muhaliflerin kontrolündeki Berze Mahallesi ve Tişrin semtinden aralarında 350 çocuk ve 300 kadının bulunduğu bin 266 kişiyi taşıyan 30 otobüslük ikinci konvoy İdlib'e vardı.

İdlib'e giriş yapanların bir kısmı il merkezinde yer alan geçici barınma merkezi olarak kullanılan bir okula yerleştirilirken, bir kısmı da muhaliflerin kontrolündeki İdlib'in Maaret Masrin ilçesindeki Saed ve Mıhambil barınma merkezlerine götürüldü.

Gelecek haftalarda tahliyelerin devam etmesi bekleniyor.

Yaklaşık 40 bin nüfuslu Berze Mahallesi'nden toplam 8 bin sivil ve muhalifin ayrılması beklenirken, Tişrin semtinden gelecek günlerde yola çıkacak tahliye konvoyunda kaç kişinin yere alacağı henüz bilinmiyor.

Berze ve Tişrin, 4 yılı aşkın süredir rejim güçleri ve destekçisi yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Doğu Guta bölgesinin nefes borusu niteliğindeydi.